США и Китай начали консультации по вопросу иностранных НПО

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. США и КНР в четверг провели первые консультации по иностранным неправительственным организациям, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении госдепартамента.

"Обе стороны считают, что сила и успех всех стран зависит от того, как они защищают и поддерживают гражданское общество. Соединенные Штаты призывают Китай обеспечить, чтобы закон об иностранных неправительственных организациях гарантировал дальнейшую работу американских НПО в Китае", — говорится в сообщении госдепа.

Консультации решено продолжить в 2018 году, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Закон, принятый ранее в КНР, требует от иностранных неправительственных организаций найти местных спонсоров и работать с разрешения властей. В случае отсутствия разрешения НПО может быть запрещена работа в Китае. Эти ограничения касаются также НПО из Гонконга, Макао и Тайваня. США с 2016 года выражали обеспокоенность данным законом.