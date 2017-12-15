В Испании опровергли данные о ликвидации зачинщика перестрелки

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство испанского автономного сообщества Арагон опровергло данные о ликвидации предполагаемого зачинщика перестрелки, унесшей жизни трех человек.

"Опровергаю информацию относительно возможной ликвидации предполагаемого зачинщика перестрелки или взятия заложников", — заявил представитель правительства региона Густаво Алькальде. Он призвал всех сохранять спокойствие и довериться правоохранителям.

"Этот человек будет задержан, но необходимо быть терпеливыми", — заявил Алькальде.

Ранее ряд СМИ написал, что Гражданская гвардия в испанской провинции Теруэль якобы ликвидировала предполагаемого зачинщика перестрелки.

В правительстве провинции сообщили РИА Новости о гибели трех человек в результате перестрелки в провинции Теруэль, двое из них являлись сотрудниками правоохранительных органов. Инцидент произошел на юге Арагона в одном из загородных домов. Стрелявший скрылся с места преступления, предположительно, украв оружие у правоохранителей.