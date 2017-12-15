В Калифорнии пожарный погиб при тушении леса

ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Первый случай гибели пожарного произошел в Калифорнии, где в последние недели бушуют одни из самых сильных природных пожаров в истории штата.

По информации директора противопожарной службы Калифорнии Кена Пимлотта, пожарный из Сан-Диего погиб во время так называемого "инцидента Томас" — крупного возгорания, которое охватило округа Санта-Барбара и Вентура на юге штата.

Лесные пожары начались в Калифорнии 4 декабря, распространению огня способствует ветреная и сухая погода. Всего на территории штата бушуют шесть пожаров, самым мощным является "Томас".

По данным властей на 14 декабря, площадь пожара "Томас" оценивается почти в 1000 квадратных километров. Огнем уничтожено более 700 частных домов и свыше 200 коммерческих строений. В тушении задействованы более 8 тысяч пожарных.