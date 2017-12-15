В Госдепе заявили о продолжении работы по укреплению ДРСМД

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США, Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан по итогам консультаций в Женеве подтвердили необходимость укрепления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении госдепартамента.

"Отмечая 30-летие договора, делегации выразили мнение, что ДРСМД продолжает играть важную роль в существующей системе международной безопасности, ядерном разоружении и нераспространении, и (заявили), что они будут работать над его сохранением и укреплением", — говорится в сообщении госдепартамента по итогам заседания верификационной комиссии договора в Женеве.