Депутаты Госдумы обсудили с представителями Египта вопрос авиасообщения

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На встрече представителей Минобороны Египта с депутатами Госдумы поднимались вопросы возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Делегация депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым находится с визитом в Египте. В четверг прошла встреча делегации с представителями Минобороны Египта.

"Со стороны Египта звучат на всех уровнях, где бы ни встречались,… в министерстве обороны, вопросы скорейшего возобновления авиасообщения между Россией и Египтом и возобновления туризма", — сказал Швыткин РИА Новости по телефону.

Парламентарий также отметил, что на встрече обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества. "Если же говорить по военно-техническому сотрудничеству, то есть соответствующий план, и все идет, со слов заместителя министра обороны Арабской Республики Египет, все идет по плану", — рассказал депутат.