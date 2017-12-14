Украина и ЮАР собираются принять свои "законы Магнитского", заявил Браудер

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Украина и ряд других стран намерены принять свои "законы Магнитского", заявил в четверг на слушаниях в конгрессе США основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

"Украина намерена принять свой "закон Магнисткого". Гибралтар уже принял свой вариант данного акта. ЮАР также собирается принять "Акт Магнитского", как и многие другие страны", — сказал Браудер на слушаниях в конгрессе США, посвященных 5-й годовщине принятия аналогичного закона в Соединенных Штатах.

Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

США в декабре 2012 года приняли "Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Несколько месяцев назад "Акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

Ранее аналогичные "Акту Магнитского" законы были приняты в Канаде и Литве.