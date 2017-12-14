Праздновать день победы над терроризмом рано, считают в СПЧ

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Борьба с террористической угрозой является общечеловеческой задачей, поэтому учреждение дня победы над терроризмом – дело ООН, и хорошо бы к этому моменту действительно полностью уничтожить угрозу, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Борьба с глобальной угрозой терроризма – задача общечеловеческая, поэтому день победы над терроризмом должен быть установлен Организацией Объединенных Наций, и хорошо бы, чтобы к этому моменту у нас действительно была побеждена мировая террористическая угроза", — сказал Федотов РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать инициативу лидера ЛДПР.
"Пока удалось победить только ИГИЛ*, и только в Ираке и Сирии. К сожалению, война с терроризмом еще предстоит долгая и очень трудная", — добавил он.
*Запрещенная в России террористическая организация