НАТО использует Эстонию как витрину своих технологий, считает эксперт

ТАЛЛИН, 14 дек — РИА Новости. Заинтересованность НАТО в развитии киберцентров в Эстонии объясняется тем, что альянс хочет использовать балтийское государство, в первую очередь, как витрину своих технологий, заявил в интервью Sputnik Эстония специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

По его словам, развитие сферы кибербезопасности началось в республике после серии хакерских атак на местные информационные ресурсы в 2007-2008 годах. Власти сделали выводы, и сейчас в Таллине активно работает так называемый Центр киберпревосходства, в котором проходят обучение специалисты НАТО. Однако, несмотря на предпринятые меры, маленькая Эстония все равно столкнулась с нехваткой кадров.

Масалович рассказал, что впервые о масштабе доступных на кибервойне возможностей и о нужных для этого ресурсах задумались китайцы. Они определили необходимое число специалистов по кибербезопасности в 50 тысяч человек. Для их обучения Китай собирается построить пять учебных центров. Маленький Сингапур оценил свои потребности в 15 тысяч человек.

Эстония не называет нужное ей количество специалистов для формирования полноценных кибервойск, но, по мнению Масаловича, она так или иначе столкнется с трудностями в поисках подходящих кадров. По его словам, хакеров изначально вербовали на тематических конференциях, поэтому сегодняшние киберспециалисты, наученные горьким опытом, не особо идут на контакт, а те, кто был готов к сотрудничеству со спецслужбами, давно уже на них работают.

В конце ноября 2017 года в эстонском Тарту прошли самые масштабные учения киберзащиты военного управления НАТО Cyber Coalition, в которых приняли участие свыше семисот экспертов-инфотехнологов и правительственных чиновников из 25 стран-членов альянса и четырех государств-партнеров.

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