Евгений Касперский не намерен закрывать офис в США

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 дек – РИА Новости. "Лаборатория Касперского" не намерена сворачивать бизнес в США в связи с запретом на использование продукции компании американскими госструктурами, но планирует реконфигурировать свои региональные отделения в этой стране, заявил глава и основатель компании Евгений Касперский.

"Нет, у нас нет планов по закрытию нашего головного офиса в США, но у нас есть еще офисы на других территориях. Мы их немножко реконфигурируем", — сказал Касперский российским журналистам в Нью-Дели.

Во вторник президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 финансовый год, в котором содержится положение, запрещающее использование программных продуктов российской "Лаборатории Касперского" государственными органами США.

Касперский заявил, что массового оттока клиентов после вступления в силу данных ограничений нет, несмотря на ущерб, причиненный репутации компании в США.

"Многие ритейлерные сети заставили нас убрать свой продукт. Естественно, мы потеряли этот сегмент. Но, если говорить про онлайн-продажи, про мелкий и средний бизнес, то ущерб есть, но не очень сильный", — заявил Касперский, который выступил в четверг в российском посольстве с лекцией по кибербезопасности.