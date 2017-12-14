ГД надеется на полное восстановление межпарламентского сотрудничества с США

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Госдума надеется на восстановление полноценного межпарламентского сотрудничества с США и на взаимодействие в сфере глобальной безопасности, заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия и США не должны набрасываться друг на друга "как зверьки", по его словам, надо научиться делать выводы и идти вперед. Президент России подчеркнул, что у РФ и США много тем, по которым Москва и Вашингтон могли бы объединиться и работать совместно.

"Мы не оставляем надежды, что нам удастся найти общий знаменатель и полноценно взаимодействовать, прежде всего, по таким вопросам, как глобальная безопасность. Это, конечно, сферы борьбы с международным терроризмом и распространением наркотрафика. Мы также надеемся на восстановление полноценного межпарламентского сотрудничества. Это тот формат, который мог бы помочь "расшить" многие узлы в сегодняшних российско-американских отношениях", — заявил Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий при этом подчеркнул, что нормализация отношений с США, приведение их к конструктиву, в том числе, в плоскости парламентской дипломатии является одним из приоритетов.

"Однако сегодня уровень двусторонних отношений РФ и США гораздо ниже, чем в годы холодной войны. Две ведущие ядерные державы просто не имеют права находиться в режиме конфронтации. Но с американской стороны, в частности, в конгрессе США, мы постоянно сталкиваемся с русофобскими проявлениями, которые находятся за гранью всякой логики", — сказал Слуцкий.