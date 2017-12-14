Минский процесс по Донбассу находится в тупике, заявили в Киеве

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Минский переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе находится в тупике, считает представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук.

"Минский переговорный процесс находится в своеобразном тупике. С 20 числа (декабря — ред.) будет 73 раунд и это только рабочей группы по вопросам безопасности. Где-то 12-13 раундов мы топчемся на месте, повестка дня практически неизменна… В связи с этим рассчитывать на то, что в минском процессе будет прорыв, пока что не стоит", — сказал Марчук, отметив, что это не касается вопроса обмена пленными.

Он заявил об этом в четверг в Киеве в ходе круглого стола, посвященного обеспечению прав человека, в том числе в зоне военных конфликтов.