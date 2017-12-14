АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Новогодний подарок был принят сотрудниками генконсульства Франции в Стамбуле за бомбу, это выяснилось после того, как вызванные ими правоохранители произвели подрыв подозрительного пакета, передает в четверг телеканал NTV.

Сообщается, что пакет с подарком был послан одной из компаний с курьером в консульство. По какой-то причине он показался французским дипломатам подозрительным. Прибывшие на место сотрудники сил безопасности приняли решение об эвакуации сотрудников дипмиссии, после чего произвели подрыв пакета.

Никаких опасных предметов в нем обнаружено не было, отмечает телеканал.