В Турции активисты подали в суд на спецпредставителя Трампа

АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Группа активистов в Анкаре подала в суд на cпецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ* Бретта Макгерка, обвинив его в попытке нарушения конституционного порядка в Турции, сообщает в четверг агентство Anadolu.

Ранее бежавший в Турцию пресс-секретарь "Сирийских демократических сил" (СДС) Тало Сило заявил, что предложение по созданию СДС исходило от Макгерка. Турция считает СДС связанными с cирийской курдской Партией "Демократический союз" и Рабочей партией Курдистана, которых она относит к террористическим организациям.

"Сило показал, что так называемый спецпредставитель президента США по делам международной коалиции по борьбе с ИГ* поставлял террористам оружие, оказывал им материально-техническую и финансовую поддержку… Каждый должен знать, что мечты кругов, стоящих за Макгерком и главарем террористического течения FETÖ (оппозиционными проповедником) Фетуллахом Гюленом, не исполнятся. Турция ответит на все эти нападки и не допустит сепаратистскую деятельность на своей территории", — говорится в заявлении активистов, зачитанном их представителем Муаммером Полатом перед Дворцом правосудия в Анкаре.

Отмечается, что соответствующее заявление направлено в прокуратуру Анкары. Активисты также призвали граждан Турции подать в суд на Макгерка.

* Террористическая организация, запрещенная в России