Аваков рассказал о роли Нацгвардии Украины в урегулировании в Донбассе

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"Гвардия, как и другие правоохранительные органы, всегда будут вне политики. Ее задача — охранять права и свободы граждан, обеспечивать общественный порядок и пресекать незаконную деятельность. Они также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации", — цитирует Авакова сайт МВД Украины.

Он также отметил, что приоритетом МВД остается развитие материально-технического и профессионального развития Нацгвардии. Аваков напомнил, что в госбюджете на 2018 год заложили средства не только на денежное обеспечение, но и социальную поддержку и вопросы обеспечения жильем.