В Совфеде не ожидают кардинального улучшения отношений России и США

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. При первом сроке президентства Дональда Трампа отношения США и России вряд ли кардинально улучшатся, его политическое окружение и конгресс не дадут ему этого сделать, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг выразил надежду, что у президента США будут возможности наладить контакты с Россией. Он также считает, что две страны могли бы объединить усилия в борьбе с терроризмом, в том числе в Афганистане. Российский лидер полагает, что если США будут исходить из здравого смысла, то это станет залогом сотрудничества и по КНДР.

"Если Дональд Трамп пойдет на второй срок, возможны какие-то послабления в отношениях США и России. В первом сроке его президентствования мало что сдвинется, его слишком стреножили его политические конкуренты, а также конгресс", — сказал Джабаров РИА Новости в четверг.

Сенатор подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о своей готовности сотрудничать с США по всем ключевым вопросам международной повестки, однако американцы "пытаются решить свои внутренние проблемы, в том числе используя и тему России", посетовал он.

По его словам, президент РФ буквально "попал в десятку", когда привел пример о том, что США причислили Россию наряду с Северной Кореей к "странам зла", а затем "нас же просят помочь с КНДР".

"Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы выстраивать конструктивное сотрудничество с США, но американцы готовы выстраивать такое сотрудничество только на словах. Также было и в годы Второй мировой войны, США везде ищут только собственную выгоду", — подчеркнул Джабаров, добавив, что и в Сирии США не интересовала борьба с ИГ (запрещена в РФ), они стремились свергнуть сирийского президента Башара Асада.

Замглавы международного комитета СФ считает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон начал менять кадровую политику в госдепартаменте, где на многих ключевых постах сейчас находятся демократы, и зачастую его же заявления опровергаются другими заявлениями из этого ведомства.

В заключение Джабаров подчеркнул, что, несмотря на все бездоказательные утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы, США не скрывают своих попыток вмешаться в президентскую кампанию в РФ.

"Им очень интересно, кто станет следующим президентом России, а главой государства станет тот, кого изберет российский народ", — подчеркнул парламентарий.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе США.