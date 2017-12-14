ЛОНДОН, 14 дек – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании официально объявило, что выбрало Британское бюро классификации кинофильмов (BBFC) в качестве регулятора, контролирующего верификацию возраста посетителей порнографических сайтов, сообщает министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту страны.
В ведомстве пояснили, что у BBFC есть неоценимый опыт классификации интернет-контента и имплементации соответствующего законодательства.
"Главная задача BBFC – защищать детей и другие уязвимые группы населения от вредоносного контента, и поэтому мы с радостью принимаем предложение правительства", — говорится в заявлении исполнительного директора организации Дэвида Остина, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
Утвердить BBFC в качестве регулятора предстоит парламенту Великобритании.