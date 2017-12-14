ЛОНДОН, 14 дек – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании официально объявило, что выбрало Британское бюро классификации кинофильмов (BBFC) в качестве регулятора, контролирующего верификацию возраста посетителей порнографических сайтов, сообщает министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту страны.

Верификация возраста означает, что любой, кто размещает порнографию в интернете на коммерческой основе, должен сделать так, чтобы никто моложе 18 лет в Великобритании не мог получить к этим сайтам доступа. Это делается в рамках продолжающейся работы правительства, направленной на то, чтобы Великобритания стала самым безопасным местом в мире в плане интернета", — отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что у BBFC есть неоценимый опыт классификации интернет-контента и имплементации соответствующего законодательства.

"Этот факт, наряду с совместной с киноиндустрией работой BBFC над системой классификации фильмов и – с недавних пор – работой по классификации материалов для мобильных операторов, делает BBFC фаворитом на выполнение функций регулятора", — отмечается в сообщении.

"Главная задача BBFC – защищать детей и другие уязвимые группы населения от вредоносного контента, и поэтому мы с радостью принимаем предложение правительства", — говорится в заявлении исполнительного директора организации Дэвида Остина, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Утвердить BBFC в качестве регулятора предстоит парламенту Великобритании.