Исламский мир против США: Турция и Иран объединяются вокруг Палестины

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. После протестов в Палестине в Стамбуле прошел большой съезд мусульманских лидеров. Участники Организации исламского сотрудничества, включающей 57 стран, официально осудили решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Арабские политики, представители Турции, Ирана, Малайзии и Индонезии призвали мир к жесткости в отношениях с еврейским государством — признать восточный Иерусалим столицей Палестины. Формирующийся на полях саммита альянс можно назвать суннитско-шиитским, поскольку он включает приверженцев двух главных направлений в исламе. Выгоду из стремительно развивающихся событий извлекают Тегеран и Анкара, чьи отношения с США переживают долговременный спад. Решение Трампа по вопросу об Иерусалиме позволяет противникам американцев заявить о своем лидерстве в мусульманском мире.

© AP Photo / Emrah Gurel Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. 13 декабря 2017 © AP Photo / Emrah Gurel Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. 13 декабря 2017

"Эрдоган уверен, что США хотели его свергнуть"

Несмотря на то что с 6 декабря, когда США согласились считать священный город израильской столицей, прошла неделя, возмущение на Ближнем Востоке не стихает. В Израиле массовыми протестами завершился "день гнева", провозглашенный 8 декабря. Многочисленные демонстрации несогласных состоялись как в исламском мире (Пакистане, Малайзии, Индонезии), так и за его пределами — во Франции и Германии. В Иордании протесты прошли под скандальным для Израиля лозунгом "Иерусалим — арабский". В Берлине сожгли флаг еврейского государства.

В эмоциональной обстановке всеобщего возмущения мусульман президент Турции Эрдоган принял на себя роль защитника Иерусалима. В последние дни глава единственной мусульманской страны в составе НАТО все чаще выступает с антиамериканскими заявлениями, пугающими его официальных союзников.

"Эрдоган исходит из того, что США стоят за попыткой переворота, едва не стоившей ему власти летом 2016 года. Крайне негативно на двусторонние отношения повлияла и отставка в феврале бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, близкого к туркам. С тех пор отношения Вашингтона и Анкары стремительно ухудшаются", — объяснил ситуацию в интервью РИА Новости политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В ходе саммита по Иерусалиму в Стамбуле Эрдоган выступил с неожиданной политической инициативой: заявил о формировании большого "нового альянса" стран в защиту права палестинцев на владение частью священного города. Подобный союз мог бы стать реальностью только в случае смягчения вековых суннитско-шиитских противоречий, раздирающих исламский мир. В Анкаре благожелательно смотрят на подобную перспективу, ведь почетным гостем на стамбульскую встречу позвали президента шиитского Ирана Хасана Рухани.

Саудовская Аравия смущена протестами

Эмоциональное возмущение, безраздельно владеющее сегодня исламским миром, усиливает одни страны региона и приводит, хотя и ко временному, ослаблению других. В числе проигравших оказывается Саудовская Аравия, власти которой делают ставку на продолжение суннитско-шиитского конфликта. Объединение всех мусульман против США и Израиля представляется Эр-Рияду нежелательной перспективой.

Именно по этой причине саудовское королевство неожиданно понизило уровень своего представительства на конференции ОИК, направив в Стамбул лишь одного из министров кабинета. Символический шаг на фоне упреков, прозвучавших из уст главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявившего о "робости" некоторых из арабских стран в ходе развернувшегося кризиса.

В разговоре с РИА Новости директор центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров связал умеренный подход Саудовской Аравии к палестинскому вопросу с фактическим приходом к власти в королевстве наследного принца Мухаммада бен Салмана. "Этот молодой политик стремится к модернизации страны, старое антипалестинское направление ему неинтересно. Врагом он считает Иран и готов сосредоточить все силы на противостоянии только ему", — считает эксперт. Ранее в СМИ поступила информация, что саудовский престолонаследник якобы требовал от палестинского движения признать столицей вместо Иерусалима какой-либо другой город. Испытывающая финансовые проблемы Палестинская автономия зависит в том числе и от притока саудовских денег.

"Арабские политики не хотят закончить так, как Садат"

Формирование суннитско-шиитского блока, за которым угадывается турецко-иранское сближение, многие политологи считают временным явлением, обусловленным эмоциональным накалом антиамериканских протестов. "Интересы обоих направлений ислама слишком различны, альянс между ними может быть только ситуативным", — рассказал в интервью РИА Новости арабист, старший научный сотрудник Института востоковедения Борис Долгов. По его словам, по мере остывания страстей в дело вступит экономический фактор. "Многие арабские страны, такие как Египет или Иордания, зависят от американской помощи. То же самое касается и Палестинской национальной автономии, которая очень активно участвует в протестах", — говорит эксперт. С другой стороны, по мнению исследователя, "усиление региональных центров силы — Ирана и Турции — это тоже тенденция времени. И Соединенные Штаты будут вынуждены принимать ее в расчет".

Как считает Алексей Макаркин, действия мусульманских политиков определяются "комплексом Садата" — египетский президент Анвар Садат был убит в 1981 году исламскими фундаменталистами, которые мстили ему за сближение с Израилем. Память об этом заставляет многих высказываться более радикально, чем они на самом деле хотели бы.

"Этот политик считался героем антиизраильской борьбы, но заключил мир с еврейским государством, после чего с ним расправились террористы. Внутри арабского политического мира существуют большие разногласия относительно того, насколько приоритетной является палестинская проблема, но высказываться слишком неосмотрительно никто не будет", — заявляет эксперт.

По этой причине будущее суннитско-шиитского сближения целиком зависит от отношений между Тегераном и Анкарой, которые строятся на основе ситуативного сближения. Иран и Турция поделили сферы влияния в Сирии, вместе выступают против независимости курдов и внешнеполитического курса Штатов. Решение Дональда Трампа по палестинской проблеме делает обе страны еще ближе друг к другу.