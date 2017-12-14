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Исламский мир против США: Турция и Иран объединяются вокруг Палестины

17:4314.12.2017
(обновлено: 17:55 14.12.2017)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisУчастники чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в СтамбулеУчастники чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. После протестов в Палестине в Стамбуле прошел большой съезд мусульманских лидеров. Участники Организации исламского сотрудничества, включающей 57 стран, официально осудили решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Арабские политики, представители Турции, Ирана, Малайзии и Индонезии призвали мир к жесткости в отношениях с еврейским государством — признать восточный Иерусалим столицей Палестины. Формирующийся на полях саммита альянс можно назвать суннитско-шиитским, поскольку он включает приверженцев двух главных направлений в исламе. Выгоду из стремительно развивающихся событий извлекают Тегеран и Анкара, чьи отношения с США переживают долговременный спад. Решение Трампа по вопросу об Иерусалиме позволяет противникам американцев заявить о своем лидерстве в мусульманском мире.

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. 13 декабря 2017
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. 13 декабря 2017

"Эрдоган уверен, что США хотели его свергнуть"

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Эрдоган поблагодарил Путина на русском языке
Несмотря на то что с 6 декабря, когда США согласились считать священный город израильской столицей, прошла неделя, возмущение на Ближнем Востоке не стихает. В Израиле массовыми протестами завершился "день гнева", провозглашенный 8 декабря.  Многочисленные демонстрации несогласных состоялись как в исламском мире (Пакистане, Малайзии, Индонезии), так и за его пределами — во Франции и Германии. В Иордании протесты прошли под скандальным для Израиля лозунгом "Иерусалим — арабский". В Берлине сожгли флаг еврейского государства.

В эмоциональной обстановке всеобщего возмущения мусульман президент Турции Эрдоган принял на себя роль защитника Иерусалима. В последние дни глава единственной мусульманской страны в составе НАТО все чаще выступает с антиамериканскими заявлениями, пугающими его официальных союзников.

"Эрдоган исходит из того, что США стоят за попыткой переворота, едва не стоившей ему власти летом 2016 года. Крайне негативно на двусторонние отношения повлияла и отставка в феврале бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, близкого к туркам. С тех пор отношения Вашингтона и Анкары стремительно ухудшаются", — объяснил ситуацию в интервью РИА Новости политолог,  заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.  

В ходе саммита по Иерусалиму в Стамбуле Эрдоган выступил с неожиданной политической инициативой: заявил о формировании большого "нового альянса" стран в защиту права палестинцев на владение частью священного города. Подобный союз мог бы стать реальностью только в случае смягчения вековых суннитско-шиитских противоречий, раздирающих исламский мир. В Анкаре благожелательно смотрят на подобную перспективу, ведь почетным гостем на стамбульскую встречу позвали президента шиитского Ирана Хасана Рухани.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 22 ноября 2017

Саудовская Аравия смущена протестами

Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Саудовская Аравия надеется, что США не признают Иерусалим столицей Израиля
Эмоциональное возмущение, безраздельно владеющее сегодня исламским миром, усиливает одни страны региона и приводит, хотя и ко временному, ослаблению других. В числе проигравших оказывается Саудовская Аравия, власти которой делают ставку на продолжение суннитско-шиитского конфликта. Объединение всех мусульман против США и Израиля представляется Эр-Рияду нежелательной перспективой.

Именно по этой причине саудовское королевство неожиданно понизило уровень своего представительства на конференции ОИК, направив в Стамбул лишь одного из министров кабинета. Символический шаг на фоне упреков, прозвучавших из уст главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявившего о "робости" некоторых из арабских стран в ходе развернувшегося кризиса.

В разговоре с РИА Новости директор центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров связал умеренный подход Саудовской Аравии к палестинскому вопросу с  фактическим приходом к власти в королевстве наследного принца  Мухаммада бен Салмана. "Этот молодой политик стремится к модернизации страны, старое антипалестинское направление ему неинтересно. Врагом он считает Иран и готов сосредоточить все силы на противостоянии только ему", — считает эксперт. Ранее в СМИ поступила информация, что саудовский престолонаследник якобы требовал от палестинского движения признать столицей вместо Иерусалима какой-либо другой город. Испытывающая финансовые проблемы Палестинская автономия зависит в том числе и от притока саудовских денег.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме

"Арабские политики не хотят закончить так, как Садат"

Президент РФ Владимир Путин во время российско-египетских переговоров в Каире. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Формирование суннитско-шиитского блока, за которым угадывается турецко-иранское сближение, многие политологи считают временным явлением, обусловленным эмоциональным накалом антиамериканских протестов. "Интересы обоих направлений ислама слишком различны, альянс между ними может быть только ситуативным", — рассказал в интервью РИА Новости арабист, старший научный сотрудник Института востоковедения Борис Долгов. По его словам, по мере остывания страстей в дело вступит экономический фактор. "Многие арабские страны, такие как Египет или Иордания, зависят от американской помощи. То же самое касается и Палестинской национальной автономии, которая очень активно участвует в протестах", — говорит эксперт. С другой стороны, по мнению исследователя, "усиление региональных центров силы — Ирана и Турции — это тоже тенденция времени. И Соединенные Штаты будут вынуждены принимать ее в расчет".

Как считает Алексей Макаркин, действия мусульманских политиков определяются "комплексом Садата" — египетский президент Анвар Садат был убит в 1981 году исламскими фундаменталистами, которые мстили ему за сближение с Израилем. Память об этом заставляет многих высказываться более радикально, чем они на самом деле хотели бы.

"Этот политик считался героем антиизраильской борьбы, но заключил мир с еврейским государством, после чего с ним расправились террористы. Внутри арабского политического мира  существуют большие разногласия относительно того, насколько приоритетной является палестинская проблема, но высказываться слишком неосмотрительно никто не будет", — заявляет эксперт.

По этой причине будущее суннитско-шиитского сближения целиком зависит от отношений между Тегераном и Анкарой, которые строятся на основе ситуативного сближения. Иран и Турция поделили сферы влияния в Сирии, вместе выступают против независимости курдов и внешнеполитического курса Штатов. Решение Дональда Трампа по палестинской проблеме делает обе страны еще ближе друг к другу.

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