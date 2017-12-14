Саакашвили усмотрел сходство в отношении к нему Путина и Порошенко

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили усмотрел сходство в отношении к нему президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.
Ранее в четверг на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, назвал действия бывшего главы грузинского государства, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине плевком в лицо украинского и грузинского народов.
"Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой (администрацией президента Украины — ред.)?" — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.
Пятого декабря он был задержан в Киеве в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.
На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Затем суд отпустил его на свободу под поручительство группы депутатов Верховной рады Украины.
В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
Галстукажующего карлсона(который лазает по крыши), а тем более это бывший глава государства, увидев такое вряд ли забудешь, это просто ПОЗОР для саакашвили.)))))) Еще и должок имеется, за уничтожение Южно Осетинского народа.
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