Саакашвили усмотрел сходство в отношении к нему Путина и Порошенко

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили усмотрел сходство в отношении к нему президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

Ранее в четверг на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, назвал действия бывшего главы грузинского государства, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине плевком в лицо украинского и грузинского народов.

"Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой (администрацией президента Украины — ред.)?" — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Пятого декабря он был задержан в Киеве в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.

На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Затем суд отпустил его на свободу под поручительство группы депутатов Верховной рады Украины.

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>