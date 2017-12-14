КИШИНЕВ, 14 дек — РИА Новости. Свыше половины жителей Молдавии в случае организации всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные социологического опроса "Барометр общественного мнения", представленные в четверг Институтом общественных политик.

За вступление Молдавии в НАТО проголосовали бы только 15,9% респондентов (15,3% — в ноябре 2016 года), против — 51% (60,8%). При этом 62,3% опрошенных высказались за сохранение нейтралитета страны (58,3%), а 14,2% — за сотрудничество с НАТО (11,4%).

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре этого года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.

Социологическое исследование проводилось с 18 ноября по 5 декабря. В нем приняли участие 1113 человек. Максимальная погрешность составляет 2,9%.