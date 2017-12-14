Россия готова решать проблему афганских наркотиков, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия готова в сотрудничестве с США и прочими заинтересованными странами работать над проблемой производства наркотических средств в Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Как вы знаете, это, к сожалению, надо сказать, территория Афганистана, это территория, где больше всего в мире наркотиков производится тяжелых, часть из них поступает и на российский рынок. Нас это не может не беспокоить, и мы вместе с Афганским правительством, вместе с Соединенными Штатами, с другими заинтересованными готовы с вами работать над преодолением этих трудностей", — сказал он, отвечая на вопрос афганского журналиста.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>