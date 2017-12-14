В США дошкольник заступился за сестру во время состязания по борьбе

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей по достоинству оценили поступок американского мальчика, который заступился за свою старшую сестру, думая, что ее бьют. Речь идет о видео, снятом жительницей Индианы Тори Прендергаст.

Запечатленная в ролике девочка участвовала в соревнованиях по борьбе и должна была состязаться с мальчиком. Однако как только поединок начался и соперник схватил девочку за ногу, на ковер выбежал ее маленький брат с криками "Не трогай мою сестру".

Под всеобщий смех и аплодисменты мальчика унесли. "Окей, это лучшее, что я когда-либо видел. Это было классно", — сказал один из зрителей.

"Когда у девочки, с которой ты борешься, суровый младший брат, не связывайся с ней!" — написала Прендергаст под видео.

В комментариях пользователи похвалили мальчика, а сам ролик назвали "невероятно милым".

"Ах, слишком мило! Заступаться за свою сестру — правильно!" — пишет Кимберли Хардин-Фенн.

"Абсолютно очаровательно! Та забота, которую показал братик, любящий свою сестру… Не могу перестать смеяться", — пишет Куин Шепард.