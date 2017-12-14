Билингвальный Сейм: какой язык предпочтет латвийский избиратель

РИГА, 14 дек — РИА Новости. Если партия "Согласие" на самом деле хочет победить на парламентских выборах в Латвии в октябре 2018 года, ей необходимо серьезно задуматься об удержании избирателей, пишет Sputnik Латвия.

По данным ноябрьского опроса Центра исследования рынка и общественного мнения SKDS, всего лишь три политических силы — "Согласие", Союз зеленых и крестьян и Национальное объединение стабильно проходят в 13-й Сейм.

"Согласие" с 2011 года пользуется популярностью среди латвийских избирателей. Она уже дважды становилась первой на парламентских выборах. Однако на уровне фракций партия постоянно находится в оппозиции, хотя ее влияние и распространяется на несколько латгальских самоуправлений и Ригу, где пост мэра занимает лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Одним из пунктов деловой программы "Согласия" на будущих выборах станет решение вопроса с реформой образования и школами нацменьшинств. Ушаков выступает категорически против перехода на латышский язык во всех без исключения латвийских школах, и предлагает ввести дополнительные занятия на родном языке, чтобы сохранить билингвальное образование.

Однако, как отмечает Sputnik, судя по рейтингу "Согласия", который несколько снизился в последнее время, не все сторонники Ушакова разделяют подобный поход. Если "Согласие" на самом деле хочет победить на выборах, то ему нужно серьезно задуматься об удержании избирателей. Иначе, заключает информагентство, потеря партией голосов, произошедшая на последних выборах в Сейм и местных выборах в столице, рискует опять повториться и превратиться в систему.

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