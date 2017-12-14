Путин заявил, что Россия готова оказывать поддержку Кабулу

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия готова оказывать поддержку Кабулу в борьбе с террористической угрозой, в том числе путем поставки вооружений и военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.

"Мы видим угрозу нарастающую в Афганистане со стороны международных террористов. Мы видим, что радикальные вооруженные формирования занимают все больше и больше участков границы Афганистана на севере с бывшими республиками Советского союза. Это касается Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана", — заявил Путин.

Он отметил, что, "безусловно, у нас вызывает это большую озабоченность, имея в виду в том числе и наличие российской 201-й военной базы в Таджикистане и авиационной базы в Кыргызстане".

"Мы внимательно следим за этими процессами, мы видим, что центральное правительство в Кабуле нуждается в поддержке международного сообщества и мы готовы эту поддержку оказывать так же, как и в предыдущие годы, в том числе при подготовке национальных кадров правоохранительных органов, вооруженных сил, поставляя необходимые системы вооружения и военной техники", — добавил Путин.

Президент отметил, что РФ готова сотрудничать с США для стабилизации ситуации в Афганистане. "Это одно из направлений работы, где мы могли бы, действительно, объединять усилия с США, и если бы мы добились этой совместной работы, то эти усилия действительно могли бы быть более эффективными", — заявил Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>