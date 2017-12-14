Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в четверг продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент РИА Новости.

"Разрешите продолжить судебное заседание", — сказал председательствующий в заседании судья Владислав Девятко.

Суд продолжил изучение доказательств защиты Януковича, подтверждающих невиновность обвиняемого.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.