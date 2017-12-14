Путин позитивно оценил принятые на последнем съезде решения Компартии Китая

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что позитивно оценивает решения Компартии Китая, принятые на последнем съезде.
"Прежде всего, что касается решений, принятых последним съездом Компартии Китая. Я их оцениваю очень высоко и позитивно", — сказал он.
По словам Путина, в решениях съезда КПК изложена позитивная повестка дня развития самого Китая и строительства международных отношений.
"Это полностью совпадает или очень близко с тем, что предлагаем мы и для развития России, и для развития международных отношений, место России в мире. Когда говорю о первой составляющей, имею в виду, прежде всего, экономику. Экономика Китая развивается очень высокими темпами, благодаря политике, которая проводилась предыдущие десятилетия", — отметил глава российского государства.
По его словам, то, что зафиксировано в уставе КПК, говорит о том, что Китай стремится к стабильности и развитию, и на основе этого развития стремится улучшить жизнь своего народа.
"Для нас это чрезвычайно важно, потому что Китай наш крупнейший торгово-экономический партнер и стратегический партнер в самом широком смысле этого слова. Ведь у нас самый большой товарооборот в страновом измерении с Китаем: более 63 миллиардов (долларов). Он у нас немного просел в результате кризисных явлений в мировой экономике, но мы быстрыми темпами наращиваем, возвращаем прежний уровень, и уверен, его в самое ближайшее время превзойдем", — отметил президент РФ.
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Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.