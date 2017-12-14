Путин позитивно оценил принятые на последнем съезде решения Компартии Китая

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что позитивно оценивает решения Компартии Китая, принятые на последнем съезде.

"Прежде всего, что касается решений, принятых последним съездом Компартии Китая. Я их оцениваю очень высоко и позитивно", — сказал он.

По словам Путина, в решениях съезда КПК изложена позитивная повестка дня развития самого Китая и строительства международных отношений.

"Это полностью совпадает или очень близко с тем, что предлагаем мы и для развития России, и для развития международных отношений, место России в мире. Когда говорю о первой составляющей, имею в виду, прежде всего, экономику. Экономика Китая развивается очень высокими темпами, благодаря политике, которая проводилась предыдущие десятилетия", — отметил глава российского государства.

По его словам, то, что зафиксировано в уставе КПК, говорит о том, что Китай стремится к стабильности и развитию, и на основе этого развития стремится улучшить жизнь своего народа.

"Для нас это чрезвычайно важно, потому что Китай наш крупнейший торгово-экономический партнер и стратегический партнер в самом широком смысле этого слова. Ведь у нас самый большой товарооборот в страновом измерении с Китаем: более 63 миллиардов (долларов). Он у нас немного просел в результате кризисных явлений в мировой экономике, но мы быстрыми темпами наращиваем, возвращаем прежний уровень, и уверен, его в самое ближайшее время превзойдем", — отметил президент РФ.

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