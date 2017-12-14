В Афинах анархисты напали на посольство Саудовской Аравии

АФИНЫ, 14 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Анархисты из группировки "Рубикон" напали рано утром в четверг на посольство Саудовской Аравии в Греции в знак протеста против бомбардировок Йемена – анархисты разбили будку охраны и забросили какие-то предметы на территорию дипмиссии.

Видео нападения и заявление группировки размещены на портале анархистских организаций.

Судя по видеозаписи, в нападении участвовали не менее шести человек в мотоциклетных шлемах, приехавших на мотоциклах.

В заявлении "Рубикона" говорится, что группировка протестует против феодальных законов, установленных в Саудовской Аравии королевской семьей, попыток их распространения на весь Ближний Восток и намерения экспортировать в остальной мир.

Как говорится в заявлении, то, что делает так называемое Исламское государство (террористическая группировка, запрещенная в РФ – ред.), в Саудовской Аравии происходит десятилетиями, на глазах всего "цивилизованного мира", — на стадионах рубят головы и руки, унижают женщин, уничтожают гомосексуалистов. Рабство в этой стране было отменено только в 1962 году, и оно было упразднено лишь на бумаге, и экономические мигранты живут в условиях реального рабства, говорится в заявлении.

"Саудовская Аравия покупает международную терпимость, оплачивая ее наличными нефтедолларами", — говорится в заявлении анархистов, которые раскритиковали планы греческого правительства продать боеприпасы саудитам.

В заявлении особо отмечается, что королевство ведет "неизвестную войну в Йемене", где создала "настоящий ад для десятков тысяч людей". "В Йемене существует геноцид. Западные СМИ замалчивают насколько это возможно это варварство", — говорится в заявлении.

В этом году "Рубикон" несколько десятков раз вторгался в различные здания и учреждения. 17 ноября анархисты вторглись на территорию министерства национальной обороны Греции и пыталась прорваться в здание генштаба. В октябре анархисты вторглись в посольство Испании в Афинах.

Лидеры политических партий Греции неоднократно заявляли, что подобные инциденты недопустимы и требовали принять меры, чтобы остановить анархистов.