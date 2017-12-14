В Турции рассказали, кто будет обслуживать поставляемые из России С-400

АНКАРА, 14 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Поставленные из РФ в Турцию зенитные ракетные комплексы С-400 будут обслуживаться турецкими специалистами, для установки ЗРК возможно привлечение персонала из России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

"Для установки и последующей работы с ЗРК С-400 мы будем обучать собственный персонал из военных и гражданских специалистов. Но если возникнет необходимость, мы будем привлекать специалистов из России, как военных, так и гражданских. О том, что они останутся в Турции, речи нет", — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Турция в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России. В свою очередь, Путин сказал, что он надеется, что кредитное соглашение в сфере ВТС с Турцией будет подписано в ближайшее время.