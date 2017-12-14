В Бейруте предложили открыть в Иерусалиме посольство Ливана в Палестине

Участники акции протеста против решения президента Трампа по Иерусалиму у здания посольства США в городе Аукар, Ливан. 10 декабря 2017

Участники акции протеста против решения президента Трампа по Иерусалиму у здания посольства США в городе Аукар, Ливан. 10 декабря 2017

БЕЙРУТ, 14 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль предложил открыть в Иерусалиме посольство Ливана в Палестине.

"Я подал письмо в правительство по открытию посольства Ливана в Иерусалиме — столице Палестины. И предложил президенту Палестины (Махмуду Аббасу) обменяться землями между Палестиной и Ливаном для этого дела",- написал Басиль на своей страничке в Twitter.

По словам главы МИД, Аббас пообещал в кратчайшие сроки распорядиться для выделения территории для Ливана в восточном Иерусалиме.

"Кабинет министров, даст Бог, примет решение сегодня",- написал Басиль.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение США было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.