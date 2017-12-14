МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к крушению самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

"Слушайте, ну мы устали от подобного блефа. Просто устали. Чушь какая-то и несуразица", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

При этом он напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.

"Не было там никаких взрывов. Это изучено экспертами с польской стороны и с российской… Мы переживали (по поводу этой трагедии) вместе с вами. Нет, нужно накручивать на голом месте", — добавил Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>