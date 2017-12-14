Путин заявил, что нет необходимости применять ядерное оружие против КНДР

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. США уже необоснованно применяли ядерное оружие против Японии, сейчас такой необходимости в отношении КНДР нет, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Да, Соединенные Штаты уже однажды в истории применяли ядерное оружие (в августе 1945 года — ред.) и, на мой взгляд, необоснованно, против Японии. Но сейчас-то вообще нет никакой необходимости (в отношении КНДР — ред.)", — сказал Путин, говоря о ситуации на Корейском полуострове.

"Надо быть крайне осторожным",- подчеркнул глава государства.