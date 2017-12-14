Путин заявил, что не против включения США в "нормандский формат"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не возражает против включения США в "нормандский формат", однако этот вопрос зависит не от Москвы.

Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины.

"Нужно ли их (США) формально включить в нормандский формат, я не знаю. Но во всяком случае, это не от нас зависит, поверьте мне, я никогда не был против этого", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, не стоит ли сделать официальным участие США в "нормандской четверке".

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