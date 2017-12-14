Это самосохранение. Путин объяснил, зачем КНДР оружие массового уничтожения

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Северная Корея не видит для себя иного способа самосохранения помимо создания оружия массового уничтожения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Северная Корея не видит другого способа самосохранения, кроме как развития системного оружия массового поражения, ракетной техники. Сейчас доработались до того, что их ракеты уже достают территорию Соединенных Штатов, судя по всему. Ничего здесь хорошего", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

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