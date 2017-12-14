Путин заявил о неосведомленности США о ситуации в КНДР

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Спецслужбы США не знают реального расположения потенциальных целей для нанесения ударов по территории КНДР, заявил президент России Владимир Путин.

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"Мы говорили с американскими партнерами: "Даже если предположить, что Соединенные Штаты будут наносить какие-то удары (по КНДР — ред.), даже неядерными средствами, а высокоточным оружием в неядерном исполнении, а куда будете бить-то?" — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Что, ЦРУ точно знает, или РУМО (Разведывательное управление министерства обороны США — ред.) точно знает, где какие цели нужно поразить одним ударом? Да нет, конечно, это закрытая страна — Северная Корея. Что-то знаете, а что-то, наверняка, нет", — добавил глава государства.

По словам Путина, "там достаточно одного пуска со стороны Северной Кореи, чтобы последствия были катастрофическими", — сказал Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>