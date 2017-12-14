Россия не признает ядерный статус КНДР, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия не признает ядерный статус КНДР, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

"Что касается Северной Кореи, то мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Считаем, что все, что там происходит, контрпродуктивно",- сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Россия присоединиться к более жестким санкциям против КНДР, улучшив, таким образом, отношения с США.

За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>