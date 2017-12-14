Работе Трампа в США пытаются придать нелегитимный характер, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Работе американского лидера Дональда Трампа в США пытаются придать нелегитимный характер, не понимая, что наносят этим ущерб своей стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все это придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу для того, чтобы придать его работе нелегитимный характер", — заявил Путин на пресс-конференции, отвечая на просьбу тележурналиста программы "ABC news" прокомментировать возможные контакты Трампа и членов его команды с Россией.

Российский лидер пояснил, что ему кажутся странными подобные обвинения, которые к тому же вредят самим американцам.

"И для меня это даже странно, говорю вам совершенно откровенно, ведь это делается как будто без понимания того, что люди, которые это делают, наносят ущерб внутриполитическому состоянию страны, "обескровливают" возможности избранного главы государства. Это значит, что они относятся без уважения к избирателям, которые за него проголосовали", — подчеркнул Путин.

За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>