Путин рассказал, почему Трамп не может выполнить предвыборные обещания

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, из-за ограничений внутри США, заявил глава российского государства Владимир Путин.

"Есть вещи, которые он хотел бы сделать, но не смог пока — реформа здравоохранения, другие направления. Кстати, во внешней политике он говорил об улучшении отношений с Россией. Очевидно, что даже если бы он хотел, пока не в состоянии это сделать из-за известных ограничений", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>