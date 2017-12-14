Путин заявил, что WADA и МОК испытывают давление

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Россия с уважением относится к международным спортивным и антидопинговым организациям и понимает, что они испытывают давление, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Мы с уважением относимся к международным спортивным организациям, кстати говоря, и к WADA, и тем более — к МОК, у нас там очень много друзей. Мы понимаем, что им тяжело, на них самих давят с утра до ночи и запугивают. Они просто моих слов не сказали – так и есть", — заявил он.

"Но все равно, даже если они вынуждены что-то делать, надо хоть на чем-то объективном основывать свои выводы. Вот, о чем речь", — добавил президент.

МОК ранее дисквалифицировал Олимпийский комитет России, при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при определенных условиях. Также был опубликован доклада комиссии МОК во главе с Самуэлем Шмидом, в котором утверждалось, что не было найдено доказательств поддержки высшими государственными органами власти РФ "допинговой системы".

При этом во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что WADA радо значительному прогрессу, достигнутому РУСАДА под новым руководством, а решение МОК по участию сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане не изменило критериев WADA по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).