Россия призвала не саботировать проект резолюции ООН по кибербезопасности

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Москва призывает страны, несогласные с российским проектом резолюции ООН по правилам поведения государств в сфере информационно-коммуникационных технологий, не саботировать ее, а дополнять своими предложениями, заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
Он напомнил, что Россия планирует на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году предложить принять проект резолюции по правилам ответственного поведения государств в информационном пространстве, основанный на соответствующем документе, который был принят в 2015 году в ШОС.
"Она (резолюция) носит добровольный характер, но по крайней мере четко называет, что хорошо и что плохо в сфере кибербезопасности. Важность этой резолюции в том, и специфика (информационно-коммуникационных) технологий обуславливает это, что нельзя допускать "safe havens" — "убежищ", ведь если даже одна страна не войдет в этот пул стран, обеспечивающих информационную безопасность, то тогда через призму посредников, через призму этих убежищ все будут действовать. В этом уникальность этих технологий", — заявил Крутских.
"Чтобы не раскалывать ООН на отдельные блоки, мы решили дать возможность в течение двух лет этот документ поизучать. Но теперь, когда мы видим со стороны ряда стран откровенное желание саботажа этого процесса в принципе, надо просто определяться, проявлять силу воли, вносить этот документ. Если у кого-то есть негативное мнение, пусть они выступят, пусть они поправят, пусть они улучшат, но саботировать нельзя", — заключил Крутских.