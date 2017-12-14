Россия призвала не саботировать проект резолюции ООН по кибербезопасности

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Москва призывает страны, несогласные с российским проектом резолюции ООН по правилам поведения государств в сфере информационно-коммуникационных технологий, не саботировать ее, а дополнять своими предложениями, заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"В идеале хотелось бы, чтобы была разработана и принята серьезная конвенция по информационной безопасности, но сейчас в качестве первого шага мы решили, что надо продвигаться путем поиска компромисса со всеми желающими. А один из компромиссов, принятый группой правительственных экспертов ООН, состоит в том, что нужно выступить с резолюцией Генеральной Ассамблеи, посвященной кибербезопасности", — заявил Крутских в кулуарах международной конференции по кибербезопасности, проходящей в четверг в Москве.

Он напомнил, что Россия планирует на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году предложить принять проект резолюции по правилам ответственного поведения государств в информационном пространстве, основанный на соответствующем документе, который был принят в 2015 году в ШОС.

"Она (резолюция) носит добровольный характер, но по крайней мере четко называет, что хорошо и что плохо в сфере кибербезопасности. Важность этой резолюции в том, и специфика (информационно-коммуникационных) технологий обуславливает это, что нельзя допускать "safe havens" — "убежищ", ведь если даже одна страна не войдет в этот пул стран, обеспечивающих информационную безопасность, то тогда через призму посредников, через призму этих убежищ все будут действовать. В этом уникальность этих технологий", — заявил Крутских.

Поэтому, по его словам, необходимо, чтобы все страны ООН подписали резолюцию, "взяли на себя моральные обязательства". Проект резолюции с 2015 года циркулирует в ООН как официальный документ организации, но Россия не вносила его на голосование, поскольку не все страны были готовы ее подписать.

"Чтобы не раскалывать ООН на отдельные блоки, мы решили дать возможность в течение двух лет этот документ поизучать. Но теперь, когда мы видим со стороны ряда стран откровенное желание саботажа этого процесса в принципе, надо просто определяться, проявлять силу воли, вносить этот документ. Если у кого-то есть негативное мнение, пусть они выступят, пусть они поправят, пусть они улучшат, но саботировать нельзя", — заключил Крутских.