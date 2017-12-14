В Каталонии проходят обыски из-за прошедшего референдума, пишут СМИ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании проводит обыски в центральном офисе компании по оказанию почтовых услуг Unipost в городе Оспиталитет (провинция Барселона, Каталония) в поисках данных о расходах правительства автономии на организацию референдума о независимости, признанного Конституционным судом Испании незаконным, сообщает газета Mundo.
По данным издания, операция правоохранительных органов, которая началась в четверг рано утром, нацелена на поиск данных о платежах, осуществленных для рассылки писем со списками избирателей. Сообщается, что в ходе обысков был задержан, по меньшей мере, один человек — генеральный директор Unipost Пабло Равентос.
Газета Confidencial, в свою очередь пишет, что Равентос является советником управления компании.
Ранее сообщалось, что в сентябре Гражданская гвардия изъяла в ходе обысков в различных отделениях Unipost в городах Манреса, Оспиталет, Барселона и Терраса 45 тысяч именных уведомлений, которые предназначались для отправки членам местных избиркомов в муниципалитеты Каталонии.