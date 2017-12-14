Пенс перенес визит в Израиль, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс откладывает визит в Израиль, который планировался на воскресенье и понедельник, сообщает новостной интернет-ресурс Walla со ссылкой на дипломатические источники в еврейском государстве.

Причиной переноса сроков, по данным издания, стала необходимость присутствия Пенса в Вашингтоне в ходе обсуждения в Конгрессе налоговой реформы.

"Дипломатические источники в Израиле говорят, что просьба отложить визит поступила от Белого дома в связи с голосованиями в Конгрессе, и предполагают, что речь идет о переносе на один или два дня", — сказано в публикации.

Официальный представитель израильского парламента Йотам Якир подтвердил РИА Новости, что выступление в Пенса в Кнессете в понедельник не состоится.

"Вероятно, это случится позднее на следующей неделе. Как только сможем, мы распространим полную информацию", — сказал он.

В канцелярии премьер-министра Израиля комментировать сообщения о переносе визита не стали. Посольство США в Тель-Авиве пока не ответило на запрос РИА Новости.

В регион Пенс приезжает после нашумевшего заявления президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. В знак протеста против решения, проигнорировавшего их претензии на восточную часть города, палестинцы отказались принимать Пена в Рамаллахе.