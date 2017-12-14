В Сомали число жертв теракта в полицейской академии увеличилось до 17

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Число погибших в результате теракта в полицейской академии в Сомали увеличилось до 17 человек, более 20 получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
По словам представителя полиции Мохамуда Адена, в результате взрыва более 20 человек пострадали, некоторые из них получили тяжелые ранения.
Теракт произошел в полицейской академии в столице Сомали Могадишо. По словам представителя полиции Мохамеда Хуссейна, взрыв был устроен террористом-смертником, который проник на территорию академии Генерала Кахие (General Kahiye Police Training Academy) во время полицейского парада.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.