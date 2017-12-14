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Железняк обвинил Госдеп во лжи после заявлений об обстрелах на Украине

11:3114.12.2017
(обновлено: 11:33 14.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСергей Железняк. архивное фотоСергей Железняк. архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обвинения России в обстрелах гражданского населения на Украине со стороны Госдепартамента США демонстрируют либо профнепригодность ведомства, либо "зашкаливающую степень вранья", заявил замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт в среду обвинила Россию в обстрелах гражданского населения на Украине. Она не привела доказательств участия России в событиях на востоке Украины. По ее словам, США глубоко обеспокоены "продолжающимися нападениями на гражданскую инфраструктуру в Донецкой области". Представитель Госдепартамента также потребовала от ополченцев отступить со своих позиций в районе водоочистной станции под Донецком и обвинила их в обстреле станции.

"Новые нелепые и как всегда пустые обвинения России со стороны Госдепартамента США демонстрируют либо вопиющую профнепригодность представителя американского внешнеполитического ведомства, либо зашкаливающую степень вранья", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению парламентария, американским деятелям, в том числе спецпредставителю США по урегулированию конфликта на Украине, "не мешало бы лично посещать Донбасс" и досконально разбираться в том, кто на самом деле продолжает обстрелы мирных граждан.

"Возможно тогда представитель Госдепартамента не позволила бы себе откровенной лжи, которая имеет целью подогревать антироссийскую истерию. Хотя, это могло помочь только в случае, если США действительно хотели бы помочь прекратить военные действия Киева против жителей Донбасса. Но на фоне выделения бюджетных средств США на вооружение киевских бандитов, американские крокодильи слезы по мирным гражданам Донбасса выглядят кощунством", — заявил политик.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Железняк подчеркнул, что призывы Госдепа к защитникам Донбасса немедленно отступить от позиций в районе водоочистной станции под Донецком "выглядят еще более нелепо, поскольку они как раз охраняют свою территорию от новых попыток бандеровцев устроить провокации и лишить население питьевой воды". По мнению депутата, таким образом американские оппоненты стремятся оболгать Россию, "чтобы удержать ускользающие из рук рычаги манипулирования общественным мнением".

Россия ранее отвергала обвинения США во вмешательстве в конфликт на востоке Украины и заявляла, что заинтересована в его разрешении.

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