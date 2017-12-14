МЧС направило корабль с гумпомощью в пострадавшую от урагана Доминику

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. МЧС России направило корабль с гуманитарной помощью в Доминику, пострадавшую от разрушительного урагана, сообщили в пресс-службе МЧС.

"В ночь с 13 на 14 декабря текущего года в соответствии с запросом Содружества Доминики и во исполнение поручения правительства РФ в Доминику из порта Новороссийск направлена гуманитарная помощь. На борту морского судна находятся более 174 тонн груза", — сообщили в МЧС. Среди грузов продукты питания, стройматериалы, передвижные электростанции и палатки. До конца месяца в Доминику будет направлено еще более 61 тонны гуманитарной помощи.

В сентябре островное государство Доминика пострадало от разрушительного урагана "Мария", который сорвал крыши с домов, разрушил здания. Из-за штормового ветра были повалены деревья и линии электропередачи, многие люди остались без электроэнергии. Проливные дожди привели к наводнениям.