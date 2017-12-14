Посол США ответил на вопрос, чей Крым‍

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман назвал Крым украинским. Такой вопрос дипломату задали на странице посольства США в Twitter.

По его словам, восстановление территориальной целостности Украины является критическим фактором для улучшения российско-американских отношений.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за воссоединения с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос полуострова "закрыт окончательно".

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как ответили в Крыму

В свою очередь, власти Крыма посоветовали Хантсману, прежде чем делать заявления о статусе полуострова, лучше изучить географию и историю.

"Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал", — сказал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

По его мнению, посол демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации.

Реакция в Совфеде

Российские сенаторы также отрицательно восприняли заявление американского посла. Алексей Пушков заявил, что "не послу США определять, чей Крым".

"США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали — лучше бы промолчали", — написал сенатор в Twitter.

Пушков отметил, что, по словам бывших коллег Хантсмана по Атлантическому совету, дипломат настроен на улучшение отношения с Россией.

"Не думаю, что он избрал верный путь", — заключил сенатор.

С ним согласился и первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. Он заявил, что после таких слов Хантсману "будет нелегко работать в России".

"Для его сведения хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более что США в свою очередь ничего для этого не делают", — написал он в Facebook.

Своя система координат

Как отметила заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, США видят мир в своей системе координат.

А в их системе координат Россия должна быть ослаблена, Россия должна терять территории, а не возвращать их в свой состав", — сказала она.

По ее словам, это естественно, что посол озвучивает политическую позицию своего государства и элит. Она подчеркнула, что в ближайшем будущем США будут придерживаться именно этой позиции, хотя во всем мире уже начнут признавать Крым российским.

"Это будет "ползучий" процесс, который растянется на годы. Когда именно произойдет юридическое признание Крыма российским со стороны европейских государств и США — это большой вопрос", — добавила Макеева.

Она предположила, что это может произойти только через несколько десятков лет, хотя в обозримом будущем на полуострове начнут работать иностранные компании, регион будут посещать официальные лица.

В свою очередь, политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил, что крымчане посмеются над словами Хантсмана, поскольку "не мыслят себя вне России".

"Сложность в том, что все эти международные товарищи говорят, что в Крыму нарушаются права человека, но при этом никакие послы и дипломаты не имеют права по своим внутренним установкам приезжать в Крым", — отметил он.

По его мнению, полуостров для Запада важен не сам по себе, а как очередной острый вопрос в отношениях с Россией.

Что о Крыме сказал Тиллерсон

Кроме того, накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет вернуться к вопросу Крыма, но в приоритете стоит урегулирование ситуации в Донбассе.

По его словам, Штаты не принимают "российское вторжение" на Украину, которое "стало основанием для очень серьезного режима санкций". Он добавил, что "этот режим не изменится, пока российское вторжение не будет устранено, и пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена".

В свою очередь, в Кремле заявили, что тема Крыма не подлежит обсуждению. В Совфеде также прокомментировали слова Тиллерсона. Как считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, "по Крыму вопрос решен", и Россия заявила об этом "очень четко".

Но, по его мнению, для оптимизма пока нет оснований из-за двусмысленности высказывания Тиллерсона и отсутствия подвижек в подходах США по Крыму на практике.

Кроме того, в Госдуме также резко раскритиковали заявления госсекретаря США. По словам депутата от Крыма Руслана Бальбека, слова Тиллерсона — это четкий посыл, что данный вопрос Вашингтон предпочитает решать психологическим давлением.

"Фактически, Тиллерсон принял концепцию Украины — сделать жизнь крымчан невыносимой, правда, в его, западном понятии. Мол, без западных инвестиций и с постоянной угрозой украинских диверсий крымчане сами попросятся в объятия Киева", — заключил он.