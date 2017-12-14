В Берлине проверяют предполагаемых исламистов из окружения террориста Амри

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Берлинская полиция проводит обыски в квартирах и на нескольких городских объектах в рамках расследования в отношении предполагаемых исламистов из окружения террориста Аниса Амри, устроившего прошлогодний теракт на рождественской ярмарке в немецкой столице, сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию и собственные источники.

По данным издания, обыски проходят с раннего утра четверга, в центре внимания правоохранителей район Нойкельн. "Обыски проходят по запросу и в сотрудничестве с генеральной прокуратурой", — сообщила представительница полиции.

По информации BZ, полицейская операция направлена против представляющих угрозу предполагаемых исламистов из окружения Амри. Проводились ли задержания, пока неизвестно.

В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России и других странах террористической группировкой "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России