Коэн: США хотят сделать незаконными любые связи с Россией

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. США делают все для того, чтобы объявить любые контакты с Россией вне закона, считает американский профессор, специалист по России Стивен Коэн.

В передаче Джона Бэтчелора он обратил внимание на то, что в рамках так называемого "рашагейта" — скандала о предполагаемых связах Дональда Трампа или его администрации с Россией — спецпрокурор Роберт Мюллер и его помощники преследуют людей отнюдь не за преступные связи с Россией.

Коэн напомнил, против кого уже выдвинули обвинения: против двух бывших советников Трампа Майкла Флинна и Джорджа Пападопуласа, против бывшего начальника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и его помощника Рика Гейтса. Ни один из этих случаев не имеет никакой связи с тем, что можно было бы трактовать как преступный сговор с Россией, кроме ситуации с Флинном, однако обвинения против него Коэн считает "несправедливой инсинуацией".

Флинна признали виновным в том, что он солгал о своих связях с Сергеем Кисляком, в то время занимавшим пост российского посла в США, с которым якобы обсуждал санкции. Коэн подчеркивает, что на фоне совершенно неожиданных санкций, одобренных Бараком Обамой в самом конце его срока, любой канал связи между Вашингтоном и Москвой не может быть расценен как преступление. Более того, в прежние времена это считалось нормальной, даже необходимой практикой, подчеркнул профессор.

Он отметил, что сам был советником двух кандидатов в президенты в ходе их кампаний и в то время имел больше контактов с Россией, чем все нынешние фигуранты "рашагейта" вместе взятые.

"Потому что это то, что мы делаем. Если мы изучаем Россию, думаем о нашей политике по отношению к ней, мы хотим поддерживать связь с ней, потому что альтернатива — конфликт, а это означает войну, — подчеркнул Коэн. — Именно поэтому объявлять незаконными любые контакты с Россией настолько плохо".

Коэн в очередной раз обратил внимание на роль американских СМИ первого эшелона в "криминализации" контактов с Россией. По его словам, именно на них лежит большая доля ответственности за то, что "рашагейт" обернулся, возможно, крупнейшим политическим кризисом в современной истории США.

Коэн уже неоднократно критиковал американские СМИ и американских политиков — "ястребов" за их позицию по отношению к России. В предыдущем выпуске шоу Джона Бэтчелора он отметил, что Россия не входит даже в пятерку главных угроз для США. По мнению Коэна, наибольшую опасность Соединенным Штатам несет как раз "рашагейт".