Саудовский лайнер вернулся в Джидду из-за касания земли хвостом при взлете

ДУБАЙ, 14 дек — РИА Новости. Рейс из Саудовской Аравии в Нью-Йорк вернулся в Джидду из-за касания хвостом взлетно-посадочной полосы, сообщает издание Arabian Business.

Как пишет издание, инцидент произошёл в воскресенье. Система на борту зафиксировала "тейлстрайк" в аэропорту Джидды. Экипаж самолёта Boeing 777-300 прекратил набирать высоту и вернулся в Джидду после часа полёта.

Проверка не выявила повреждений корпуса, и самолёт вновь стал совершать полеты через 22 часа. Сенсор на хвосте самолёта был заменён.