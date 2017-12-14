В Перу разгорелся скандал из-за платежей Odebrecht фирмам президента

МЕХИКО, 14 дек — РИА Новости. Громкий скандал разгорелся в среду в Перу после публикации информации об уплате бразильской строительной компанией Odebrecht порядка 4,8 миллиона долларов компаниям, связанным с президентом Педро Кучински.

Источники портала Comercio сообщили, что специальная группа следователей по делу о коррупции открыла предварительное дознание. Речь идет о фирмах First Capital Partners и Latin American Enterprise Fund Managers, которым в период 2004-2013 годов строительный гигант из Бразилии, вовлеченный сейчас в крупный коррупционный скандал, перевел порядка 4,8 миллиона долларов за консультационные услуги.

Данные были озвучены представителями специальной комиссии конгресса Перу. На обвинения уже отреагировал сам Кучински, опубликовав в своем микроблоге в Twitter короткое видеообращение. "Я готов встретиться с членами комиссии по расследованию дела, мне нечего скрывать", — заявил он. Президент подчеркнул, что никогда не помогал никакой компании, имея в виду бразильскую корпорацию.

Одновременно скандал с Odebrecht получил развитие в Мексике, где стало известно, что в 2012 году компания перевела 3,1 миллиона долларов на счета, связанные с Эмилио Лосойей, который работал тогда в предвыборном штабе на тот момент кандидата в президенты Энрике Пеньи Ньето. Затем он стал главой нефтяной компании Pemex.

По данным неправительственной организации "Мексиканцы против коррупции и безнаказанности", переводы были осуществлены в период апреля-июня 2012 года на счета Лосойи, отвечавшего за международные связи кандидата от Институционно-революционной партии Пеньи Ньето. Как свидетельствуют документы, к которым получило доступ РИА Новости, в ноябре 2012 года на счет еще одной компании, связанной с Лосойей, были зачислены еще 951 тысяча долларов от представителя Odebrecht. Это произошло за несколько дней до вступления Пеньи Ньето в должность президента Мексики.

Ранее сообщалось, что представители властей целого ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 годы. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.

Еще в августе 2017 года генеральная прокуратура Мексики вызывала на допрос экс-главу Pemex Лосойю по подозрению в причастности к схеме коррупции, организованной Odebrecht. Власти считали, что он мог получить взятку в 10 миллионов долларов от бразильской фирмы за помощь в получении тендера на 115 миллионов долларов, связанного с перестройкой нефтеперерабатывающего завода в штате Идальго. Сам Лосойя все обвинения отвергал, а позднее Pemex сообщил, что также начал внутреннее расследование по данному делу.