В Перу разгорелся скандал из-за платежей Odebrecht фирмам президента

МЕХИКО, 14 дек — РИА Новости. Громкий скандал разгорелся в среду в Перу после публикации информации об уплате бразильской строительной компанией Odebrecht порядка 4,8 миллиона долларов компаниям, связанным с президентом Педро Кучински.
Источники портала Comercio сообщили, что специальная группа следователей по делу о коррупции открыла предварительное дознание. Речь идет о фирмах First Capital Partners и Latin American Enterprise Fund Managers, которым в период 2004-2013 годов строительный гигант из Бразилии, вовлеченный сейчас в крупный коррупционный скандал, перевел порядка 4,8 миллиона долларов за консультационные услуги.
Данные были озвучены представителями специальной комиссии конгресса Перу. На обвинения уже отреагировал сам Кучински, опубликовав в своем микроблоге в Twitter короткое видеообращение. "Я готов встретиться с членами комиссии по расследованию дела, мне нечего скрывать", — заявил он. Президент подчеркнул, что никогда не помогал никакой компании, имея в виду бразильскую корпорацию.
Одновременно скандал с Odebrecht получил развитие в Мексике, где стало известно, что в 2012 году компания перевела 3,1 миллиона долларов на счета, связанные с Эмилио Лосойей, который работал тогда в предвыборном штабе на тот момент кандидата в президенты Энрике Пеньи Ньето. Затем он стал главой нефтяной компании Pemex.
Ранее сообщалось, что представители властей целого ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 годы. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.
Еще в августе 2017 года генеральная прокуратура Мексики вызывала на допрос экс-главу Pemex Лосойю по подозрению в причастности к схеме коррупции, организованной Odebrecht. Власти считали, что он мог получить взятку в 10 миллионов долларов от бразильской фирмы за помощь в получении тендера на 115 миллионов долларов, связанного с перестройкой нефтеперерабатывающего завода в штате Идальго. Сам Лосойя все обвинения отвергал, а позднее Pemex сообщил, что также начал внутреннее расследование по данному делу.