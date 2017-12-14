РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

СМИ: уволенная помощница Трампа пыталась "прорваться" к президенту

04:5914.12.2017
(обновлено: 05:17 14.12.2017)
15650
© AP Photo / Lee Jin-man Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Уволенную из Белого дома экс-участницу реалити-шоу Дональда Трампа "Подмастерье" Омаросу Манигол-Ньюман выпроводили из Белого дома при попытке "прорваться" к президенту, сообщает радиокомпания American Urban Radio Networks.

Заместитель генерального прокурора Род Розенстайн на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей конгресса, Вашингтон. 13 декабря 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Заместитель генпрокурора США не опасается, что Трамп его уволит

По данным корреспондента компании при Белом доме, которая ссылается на свои источники, Манигол-Ньюман не была согласна с решением об увольнении. В разговоре с главой аппарата Белого дома Джоном Келли она сказала, что хочет обсудить вопрос с Трампом лично. Однако в ответ Келли проинформировал ее, что президент осведомлен о решении и поддержал его.

По словам источников, Манигол-Ньюман попыталась попасть в апартаменты Трампа, при этом она использовала нецензурную брань и оскорбляла Келли. После этого сотрудники секретной службы выпроводили ее из Белого дома. Однако в ведомстве не подтвердили эту информацию.

Ранее стало известно, что Омароса Манигол-Ньюман покидает должность в Белом доме после примерно года работы. Трамп в Twitter поблагодарил ее за работу и пожелал успехов.

Роберт Мюллер. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Замглавы минюста США заявил, что Трамп не просил его уволить Мюллера
Омароса Манигол-Ньюман известна главным образом тем, что ее два раза "уволили" из "Подмастерья", где Трамп был ведущим в 2004–2015 годах. В Белом доме при Трампе она занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением.

Манигол-Ньюман уже работала в Белом доме в офисе вице-президента Альберта Гора в начале 2000-х годов, но занимала там незначительную должность, составляя календарь мероприятий. В 2004 году она получила известность как участница "Подмастерья". Ее много критиковали за конфронтационный стиль в общении, но она заявляла, что это сценаристы шоу обеспечили ей плохую репутацию.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"Лживые СМИ" вышли из-под контроля, заявил Трамп
В 2008 году Манигол вернулась в игру, которая к тому времени стала называться "Подмастерье знаменитости", и отметилась острым конфликтом с другим участником, британским журналистом Пирсом Морганом. В 10-й серии сезона Трамп снова "уволил" Манигол, которая, по его словам, совершенно не справилась с ролью проектного менеджера по продажам предметов искусства.

Во время предвыборной кампании Трампа она налаживала связь кандидата с афроамериканской общиной.

Омароса Манигол-Ньюман известна выступлениями на многочисленных телешоу развлекательного характера. Она комментировала политические новости на телеканале CNN и, по ее собственным словам, является также священником баптистской церкви.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
290664
Пожевали и выплюнули. Ничего личного Манига. Это бизнес.
Хищный оскал империализма.
05:26
14.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена