МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Уволенную из Белого дома экс-участницу реалити-шоу Дональда Трампа "Подмастерье" Омаросу Манигол-Ньюман выпроводили из Белого дома при попытке "прорваться" к президенту, сообщает радиокомпания American Urban Radio Networks.

По данным корреспондента компании при Белом доме, которая ссылается на свои источники, Манигол-Ньюман не была согласна с решением об увольнении. В разговоре с главой аппарата Белого дома Джоном Келли она сказала, что хочет обсудить вопрос с Трампом лично. Однако в ответ Келли проинформировал ее, что президент осведомлен о решении и поддержал его.

По словам источников, Манигол-Ньюман попыталась попасть в апартаменты Трампа, при этом она использовала нецензурную брань и оскорбляла Келли. После этого сотрудники секретной службы выпроводили ее из Белого дома. Однако в ведомстве не подтвердили эту информацию.

Ранее стало известно, что Омароса Манигол-Ньюман покидает должность в Белом доме после примерно года работы. Трамп в Twitter поблагодарил ее за работу и пожелал успехов.

Омароса Манигол-Ньюман известна главным образом тем, что ее два раза "уволили" из "Подмастерья", где Трамп был ведущим в 2004–2015 годах. В Белом доме при Трампе она занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением.

Манигол-Ньюман уже работала в Белом доме в офисе вице-президента Альберта Гора в начале 2000-х годов, но занимала там незначительную должность, составляя календарь мероприятий. В 2004 году она получила известность как участница "Подмастерья". Ее много критиковали за конфронтационный стиль в общении, но она заявляла, что это сценаристы шоу обеспечили ей плохую репутацию.

В 2008 году Манигол вернулась в игру, которая к тому времени стала называться "Подмастерье знаменитости", и отметилась острым конфликтом с другим участником, британским журналистом Пирсом Морганом. В 10-й серии сезона Трамп снова "уволил" Манигол, которая, по его словам, совершенно не справилась с ролью проектного менеджера по продажам предметов искусства.

Во время предвыборной кампании Трампа она налаживала связь кандидата с афроамериканской общиной.

Омароса Манигол-Ньюман известна выступлениями на многочисленных телешоу развлекательного характера. Она комментировала политические новости на телеканале CNN и, по ее собственным словам, является также священником баптистской церкви.