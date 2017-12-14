Экс-глава Эквадора осудил приговор своему соратнику

МЕХИКО, 14 дек – РИА Новости. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа осудил приговор своему соратнику и смещенному с поста вице-президента страны Хорхе Гласу, осужденному на шесть лет тюрьмы.
"Они приговорили невиновного. Такой суд, полный нарушений, должен быть обжалован в международных инстанциях, но они достигли своей цели – захватили вице-президентский пост", — написал Корреа в своем микроблоге в Twitter.
Ранее суд Эквадора приговорил Гласа к шести годам тюремного заключения и штрафу в 33 миллиона долларов для компенсации ущерба за преступный сговор с бразильской строительной компанией Odebrecht. Это первый осужденный такого уровня по делу Odebrecht.
"Это лишь дело времени, наши народы ответят (на происходящее)", — отметил Корреа.
Суд признал, что вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее "откатов" за контракты. По данным прокуратуры, Глас мог получить около 13,5 миллиона долларов в виде взяток от бразильской компании за передачу ей пяти государственных контрактов в стратегических секторах экономики. По делу проходят, помимо Гласа, еще 12 человек, включая его дядю.
Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.