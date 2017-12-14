Экс-глава Эквадора осудил приговор своему соратнику

МЕХИКО, 14 дек – РИА Новости. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа осудил приговор своему соратнику и смещенному с поста вице-президента страны Хорхе Гласу, осужденному на шесть лет тюрьмы.

"Они приговорили невиновного. Такой суд, полный нарушений, должен быть обжалован в международных инстанциях, но они достигли своей цели – захватили вице-президентский пост", — написал Корреа в своем микроблоге в Twitter.

Ранее суд Эквадора приговорил Гласа к шести годам тюремного заключения и штрафу в 33 миллиона долларов для компенсации ущерба за преступный сговор с бразильской строительной компанией Odebrecht. Это первый осужденный такого уровня по делу Odebrecht.

"Это лишь дело времени, наши народы ответят (на происходящее)", — отметил Корреа.

Суд признал, что вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее "откатов" за контракты. По данным прокуратуры, Глас мог получить около 13,5 миллиона долларов в виде взяток от бразильской компании за передачу ей пяти государственных контрактов в стратегических секторах экономики. По делу проходят, помимо Гласа, еще 12 человек, включая его дядю.

Ранее сообщалось, что представители властей целого ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.